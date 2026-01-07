Fermate tutto e parlate di Crans-Montana | l' appello di Enrico Galiano e il minuto di silenzio nelle scuole di Pordenone

Enrico Galiano invita a mettere in pausa le lezioni tradizionali e a dedicare spazio al ricordo di Crans-Montana, promuovendo un momento di riflessione nelle scuole di Pordenone. Questo gesto mira a sensibilizzare studenti e insegnanti su temi di memoria e solidarietà, offrendo un’occasione per affrontare con attenzione e rispetto argomenti di grande importanza oltre il classico percorso didattico.

«Per la ripresa della scuola, non fate scuola. Parlate di Crans-Montana. Mettete da parte la lezione su Cartagine, il programma che corre, l'ansia di "restare indietro". Per un giorno, restare indietro è esattamente il posto giusto». Enrico Galiano aveva lanciato questo appello nella serata di.

Dopo la strage di Capodanno, Enrico Galiano, insegnante e scrittore, si rivolge ai suoi colleghi: "Alla ripresa delle lezioni mettete da parte il programma che corre e l'ansia di 'restare indietro'… Fermate tutto e parlate di Crans-Montana.

