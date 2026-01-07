Ferì un carabiniere in una sparatoria a Ferrara catturato latitante della ex ' Mala del Brenta'

Da ferraratoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Giantin, 53 anni e già coinvolto nella mala del Brenta, è stato arrestato dopo aver ferito gravemente un carabiniere in una sparatoria avvenuta a Ferrara, 25 anni fa. Il pregiudicato era latitante da tempo e ora si trova in custodia. L’arresto rappresenta un importante passo nella giustizia locale, portando a termine un’operazione di lungo corso contro la criminalità organizzata.

Ferì gravemente un carabiniere in una sparatoria, 25 anni fa. Ora Ivan Giantin, un pregiudicato 53enne, già collegato alla ‘Mala del Brenta’, è finito in manette. Per la sua cattura, avvenuta la scorsa notte intorno alle 3, è dovuta intervenire una squadra operativa dei carabinieri del Gruppo di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Latitante ex mala del Brenta arrestato in un blitz dai corpi speciali dei carabinieri e dal Ros

Leggi anche: Facevano parte della nuova Mala del Brenta: due alla sbarra

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.