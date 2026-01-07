Ferì un carabiniere in una sparatoria a Ferrara catturato latitante della ex ' Mala del Brenta'

Ivan Giantin, 53 anni e già coinvolto nella mala del Brenta, è stato arrestato dopo aver ferito gravemente un carabiniere in una sparatoria avvenuta a Ferrara, 25 anni fa. Il pregiudicato era latitante da tempo e ora si trova in custodia. L’arresto rappresenta un importante passo nella giustizia locale, portando a termine un’operazione di lungo corso contro la criminalità organizzata.

