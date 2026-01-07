Ferì un carabiniere in una sparatoria a Ferrara catturato latitante della ex ' Mala del Brenta'
Ivan Giantin, 53 anni e già coinvolto nella mala del Brenta, è stato arrestato dopo aver ferito gravemente un carabiniere in una sparatoria avvenuta a Ferrara, 25 anni fa. Il pregiudicato era latitante da tempo e ora si trova in custodia. L’arresto rappresenta un importante passo nella giustizia locale, portando a termine un’operazione di lungo corso contro la criminalità organizzata.
Ferì gravemente un carabiniere in una sparatoria, 25 anni fa. Ora Ivan Giantin, un pregiudicato 53enne, già collegato alla 'Mala del Brenta', è finito in manette. Per la sua cattura, avvenuta la scorsa notte intorno alle 3, è dovuta intervenire una squadra operativa dei carabinieri del Gruppo di.
