Ferentino | Successo confermato per la 19^ edizione del Festival Artistico dell’Epifania – Artisti in vetrina

La 19ª edizione del “Festival Artistico dell’Epifania – Artisti in vetrina” si è svolta con successo nel pomeriggio dell’Epifania presso il teatro delle suore francescane a Ferentino. L’evento ha visto la partecipazione di vari artisti e ha offerto uno spettacolo intimo e di qualità, confermando l’apprezzamento della comunità locale per questa tradizione che inaugura il nuovo anno culturale.

