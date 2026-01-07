Federico Bonardi va a rafforzare il team legale di Scalapay.

Scalapay IP Spa, azienda europea nel settore FinTech, annuncia l’ingresso di Federico Bonardi come Senior Legal Counsel. Questa nomina mira a consolidare il team legale, garantendo supporto in un contesto normativo in continua evoluzione. La presenza di Bonardi rafforza l’esperienza di Scalapay per affrontare le sfide legali e regolamentari del settore, contribuendo alla crescita sostenibile dell’azienda.

Scalapay IP Spa, player europeo nel settore FinTech, annuncia una significativa nomina nel suo team legale con l'ingresso di Federico Bonardi come Senior Legal Counsel, rafforzando così la struttura giuridica in un contesto normativo sempre più complesso e in evoluzione. La scelta riflette l'impegno dell'azienda nel consolidare un modello operativo conforme, sostenibile e orientato all'innovazione finanziaria, con particolare attenzione ai servizi di pagamento, agli investimenti, alla gestione collettiva del risparmio, agli aspetti ESG e alla compliance regolamentare.

