FC 26 Team of the Year TOTY | Al via le votazioni! Guida completa a date candidati e la nuova sfida dei Capitani

Sono aperte le votazioni per il FC 26 Team of the Year (TOTY). EA SPORTS ha annunciato i candidati e le date della selezione, offrendo ai giocatori l’opportunità di partecipare a questa importante fase. In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie su come votare, i protagonisti in corsa e le novità introdotte dai Capitani per questa edizione.

Il momento più magico della stagione di Ultimate Team è ufficialmente arrivato. EA SPORTS ha svelato i candidati per il Team of the Year (TOTY) di FC 26, aprendo le porte ai “premi più democratici del mondo del calcio”. Quest’anno la community ha un potere senza precedenti: non solo dovrà scegliere l’undici ideale maschile e femminile, ma per la prima volta potrà eleggere anche i Capitani TOTY. Le Date da Segnare sul Calendario. La tabella di marcia del TOTY è serrata e ricca di appuntamenti: 7 – 12 Gennaio: Finestra di votazione per il TOTY XI e per i Capitani.. 15 Gennaio: Annuncio ufficiale del TOTY XI e dei due Capitani. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

