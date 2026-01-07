FC 26 Team of the Year TOTY | Al via le votazioni! Guida completa a date candidati e la nuova sfida dei Capitani

Sono aperte le votazioni per il FC 26 Team of the Year (TOTY). EA SPORTS ha annunciato i candidati e le date della selezione, offrendo ai giocatori l’opportunità di partecipare a questa importante fase. In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie su come votare, i protagonisti in corsa e le novità introdotte dai Capitani per questa edizione.

Il momento più magico della stagione di Ultimate Team è ufficialmente arrivato. EA SPORTS ha svelato i candidati per il Team of the Year (TOTY) di FC 26, aprendo le porte ai “premi più democratici del mondo del calcio”. Quest’anno la community ha un potere senza precedenti: non solo dovrà scegliere l’undici ideale maschile e femminile, ma per la prima volta potrà eleggere anche i Capitani TOTY. Le Date da Segnare sul Calendario. La tabella di marcia del TOTY è serrata e ricca di appuntamenti: 7 – 12 Gennaio: Finestra di votazione per il TOTY XI e per i Capitani.. 15 Gennaio: Annuncio ufficiale del TOTY XI e dei due Capitani. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Team of the Year (TOTY): Al via le votazioni! Guida completa a date, candidati e la nuova sfida dei Capitani Leggi anche: EA FC 26 SBC Sfida FDC Capitani 3 Elenco Soluzioni Per Riscattare I Premi Leggi anche: EA FC 26 Eroi Classic XI Come Riscattare La Carta E Come Riceve L’Upgrade Alla Versione TOTY Menzione D’Onore La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Squadra della Settimana 16 FC 26 – TOTW 16; EA Sports FC 26 lancia l’aggiornamento del titolo v1.4.0 con nerf alla difesa dell’IA e miglioramenti al gameplay; EA FC 26 TOTW 16 Lista Carte Speciali Della Sedicesima Squadra Della Settimana; FC 26 Evoluzione Forze Fresche: il boost economico per dare velocità e Rapido ai tuoi trequartisti (Fresh Legs). FC 26, ecco tutti i candidati TOTY! - EA SPORTS FC svela i tanto attesi candidati per i prestigiosi premi Team of the Year (TOTY) e il nuovissimo riconoscimento ai Capitani Team of the Year. corrieredellosport.it

EA Sports FC 26 – Guida completa ai TOTY (Team of the Year) 2026: Date, giocatori, mercato e consigli pratici per l’evento più atteso dell’anno! - I TOTY è una delle promozioni più iconiche e influenti di EA Sports FC Ultimate Team ... 4news.it

EA FC 26 Team of The Year – All TOTY Nominees - The EA Sports FC 26 Team Of The Year voting has arrived, and players can now vote for their TOTY Nominees. clutchpoints.com

New year, new team manager Con grande entusiasmo vi annunciamo che, a partire dal 1º gennaio, al timone del team Mivardi Italia, trovate Alessio, una persona che vive la pesca come vera passione, fatta di esperienza, dedizione e rispetto per questo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.