FC 26 Marta Torrejón 87 | Intelligenza tattica e solidità per la tua difesa

La FC 26 Marta Torrejón 87 è una scarpa da calcio progettata per offrire stabilità e controllo in difesa. Grazie alla sua intelligenza tattica e alla solida struttura, supporta i movimenti più precisi e consente di impostare l’azione con sicurezza. Ideale per chi cerca affidabilità e performance, questa scarpa riflette l’esperienza di una giocatrice di livello internazionale, valorizzando le qualità di chi si distingue per duttilità e attenzione ai dettagli.

Marta Torrejón riceve una versione speciale che ne esalta l'esperienza e la capacità di impostare l'azione dal basso. Grazie alla sua doppia natura di DC (Difensore Centrale) e TD (Terzino Destro), è una carta estremamente interessante per chi ama i difensori tecnici. Analisi tecnica: La regista della difesa. Nonostante una velocità non estrema (82), la Torrejón compensa con statistiche difensive e fisiche d'élite. Ruoli PLUS PLUS (Duttilità Moderna): Eccelle come Regista difensivo e Laterale (nel ruolo di DC). Se schierata come terzino (TD), il ruolo Tornante invertito++ le permette di accentrarsi per partecipare alla manovra, sfruttando il suo ottimo 84 di passaggio.

