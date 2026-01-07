FC 26 1 di 3 Pick Campagna Mix 87+ | La chance per recuperare le gemme del passato

La campagna FC 26 1 di 3 Pick Campagna Mix 87+ offre l'opportunità di rafforzare la propria squadra con le migliori carte evento disponibili. Pensata per chi desidera integrare le gemme del passato e migliorare le proprie strategie, questa selezione permette di ottenere giocatori di alto livello, valorizzando le risorse già acquisite e ottimizzando il rendimento complessivo. Una proposta mirata per gli appassionati che vogliono potenziare il proprio team con efficacia.

Mentre il “Pick Icona” punta alle leggende, questo Pick Campagna Mix 87+ è progettato per chi vuole rinforzare la squadra con le migliori carte evento uscite finora in FC 26. È la sfida perfetta per chi ha perso qualche carta speciale durante i mesi scorsi o per chi cerca un top player di una delle promozioni precedenti. Dettagli della sfida. Il Premio: Scegli 1 giocatore tra 3 con valutazione minima 87 da un pool che comprende diverse campagne passate.. Ripetibilità: Non è ripetibile immediatamente, ma si riattiva ogni 2 giorni.. Scadenza: Hai 7 giorni per sfruttare i vari reset.. Le 2 sfide da completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

