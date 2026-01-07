Fateci partire per l' Albania | due voli dirottati a Brindisi scoppia il caos in aeroporto Passeggeri in pista | cosa è successo

Due voli diretti in Albania sono stati dirottati a Brindisi, causando disagi e tensioni tra i passeggeri. Un gruppo di oltre cento persone ha manifestato in aeroporto, chiedendo di partire per la destinazione desiderata. La situazione ha generato un notevole caos, con conseguenti ripercussioni sulle operazioni aeroportuali e sulla gestione dell’emergenza. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questa protesta.

