Farnesiana il gruppo di vicinato | Da un anno attendiamo interventi

Il gruppo di vicinato “Lupini–Farnesiana /2 Stadi” ha scritto al vicesindaco Matteo Bongiorni per segnalare i disagi persistenti nel quartiere, in particolare riguardo a sicurezza e degrado. Da oltre un anno, i residenti attendono interventi concreti per migliorare le condizioni di vita, evidenziando la necessità di azioni rapide e mirate per affrontare le criticità evidenziate.

Matteo Cordani, referente del gruppo di vicinato “Lupini–Farnesiana 2 Stadi”, scrive al vicesindaco Matteo Bongiorni, lamentando i disagi provati dai residenti del quartiere, in merito a sicurezza e degrado.«Egregio assessore, scrivo questa lettera aperta con un sentimento che non è facile da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

