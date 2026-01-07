Farnesiana il gruppo di vicinato | Da un anno attendiamo interventi

Il gruppo di vicinato “Lupini–Farnesiana /2 Stadi” ha scritto al vicesindaco Matteo Bongiorni per segnalare i disagi persistenti nel quartiere, in particolare riguardo a sicurezza e degrado. Da oltre un anno, i residenti attendono interventi concreti per migliorare le condizioni di vita, evidenziando la necessità di azioni rapide e mirate per affrontare le criticità evidenziate.

