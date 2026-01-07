Farioli ha stregato il Porto | la mossa di Villas-Boas per il tecnico italiano Ormai non ci sono più dubbi

Farioli ha riscosso grande interesse dal Porto, con Villas-Boas che sembra aver scelto definitivamente il tecnico italiano. Secondo fonti portoghesi, ci sarebbe una forte intesa tra i due allenatori per il prolungamento del contratto di Farioli oltre giugno 2027. La decisione evidenzia la fiducia del club nelle capacità del tecnico, confermando la stabilità della collaborazione e il progetto a lungo termine.

Farioli ha convinto il Porto: la mossa di Villas-Boas per il tecnico italiano non lascia più dubbi. Ecco cosa sta accadendo in Portogallo Secondo A Bola, c’è piena sintonia tra André Villas-Boas e Francesco Farioli per prolungare il contratto dell’allenatore italiano con il Porto oltre la scadenza attuale di giugno 2027. L’eccellente lavoro svolto finora, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Farioli ha stregato il Porto: la mossa di Villas-Boas per il tecnico italiano. Ormai non ci sono più dubbi Leggi anche: Le prime parole di Thiago Silva al Porto: “Felice per l’opportunità. Sono grato al presidente Villas-Boas” Leggi anche: Raffaella Fico, ormai non ci sono più dubbi: arriva la foto del bacio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Farioli: "Non ho discusso il rinnovo col Porto". E in UK lo accostano al Man United - Impatto impressionante di Francesco Farioli sulla panchina del Porto: 16 vittorie e 1 pareggio in 17 partite di campionato: record per il massimo torneo. tuttomercatoweb.com

Porto-autore di entusiasmo - Il Porto di Farioli ha appena chiuso un girone d’andata da 49 punti, record nella storia del campionato portoghese. sport.sky.it

Il Porto di Farioli nella storia: 49 punti su 51, girone d'andata migliore di sempre in Portogallo - Il successo di misura sul campo del Santa Clara non è stato soltanto un’altra vittoria sofferta e preziosa: ha proiettato il Porto di Francesco. tuttomercatoweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.