Far recuperare gli apprendimenti agli studenti | quali metodologie attive utilizzare? Una scuola che ripara e rilancia

Per recuperare gli apprendimenti degli studenti, è fondamentale adottare metodologie attive che favoriscano un coinvolgimento concreto. Tecniche come il cooperative learning, l’apprendimento basato su progetti e le attività pratiche permettono di rivedere e consolidare le competenze. Una scuola che ripara e rilancia si concentra su approcci che valorizzano l’esperienza e la partecipazione, offrendo un percorso di crescita effettivo e sostenibile.

Tempo di scrutini, tempo di voti. Tempo di numeri che si trasformano in giudizi, di punteggi grezzi che diventano pagelle, di bilanci più o meno espliciti su ciò che è stato fatto e su ciò che resta da fare. Studenti e insegnanti si ritrovano così a raccogliere i frutti del percorso compiuto nella prima parte dell’anno scolastico, in quello che rappresenta a tutti gli effetti un giro di boa. Per chi ha adottato la scansione in trimestri o pentamestri, gli scrutini sono già alle spalle; per la maggior parte delle scuole organizzate in quadrimestri, questo momento è ormai imminente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Quali sono le migliori scuole di Foggia e provincia: ecco chi fornisce una preparazione migliore agli studenti Leggi anche: ’Alternanza e competenze’. Scuola-lavoro, che successo. Ecco i premi agli studenti: "Entusiasmo e creatività" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. RECUPERARE BICICLETTE ROTTE O ABBANDONATE Un avviso pubblico per presentare progetti per il recupero e il riuso di biciclette abbandonate. La partecipazione è aperta agli enti terzo settore, imprese sociali, libere forme associative. Nell’ambito delle - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.