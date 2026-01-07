Fantasmi presenze immateriali e motori del cambiamento

Fantasmi, presenze immateriali e motori del cambiamento Il libro «Fantasmi» di Nine d’Urso, con prefazione di Erri De Luca, esplora in modo intimo e riflessivo il ruolo delle presenze invisibili nella vita quotidiana. Attraverso un percorso di scoperta personale, l’autrice invita a confrontarsi con aspetti sottili e spesso ignorati del nostro mondo, offrendo un’occasione di riflessione sulla memoria, il passato e il cambiamento interiore.

IL LIBRO. «Fantasmi» (Rizzoli) di Nine d’Urso, con la prefazione di Erri De Luca, è un libro che segue un percorso intimo e profondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

