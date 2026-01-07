FantaSanremo 2026 iscrizioni aperte | da Vessicchio a Venom tutti i bonus che devi conoscere

Sono aperte le iscrizioni a FantaSanremo 2026, il gioco che coinvolge gli appassionati del Festival di Sanremo. A partire dalle 12.00 di oggi, martedì 7 gennaio, è possibile registrarsi e scoprire i bonus e le novità di questa edizione. Un’occasione per seguire il festival in modo interattivo e coinvolgente, con strumenti pensati per rendere l’esperienza ancora più interessante.

A partire dalle 12.00 di oggi, martedì 7 gennaio, sono ufficialmente aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2026, il gioco che da anni accompagna e anima il Festival della Canzone Italiana. Gli appassionati possono iniziare a creare le proprie squadre aggiornando o scaricando l'applicazione dedicata, disponibile su App Store e Play Store, oppure accedendo direttamente dal sito fantasanremo.com. L'edizione precedente ha coinvolto oltre 3,5 milioni di utenti, confermando il fenomeno come uno degli eventi di intrattenimento digitale più seguiti in Italia. Anche quest'anno viene mantenuta la formula di gioco che ha decretato il successo del FantaSanremo.

