Fano adesso il rischio è di campo pesante Omiccioli studia il match col Tavullia-Valfoglia

Fano si prepara alla sfida contro Tavullia-Valfoglia, con il rischio di un campo pesante a causa delle condizioni meteorologiche. Per questa ragione, mister Omiccioli ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi giovedì. La preparazione prosegue in vista dell'importante incontro, con attenzione alle condizioni del terreno e alla ripresa degli allenamenti.

Complice anche il maltempo e la difficoltà ad allenarsi sui campi, mister Omiccioli ha concesso due giorni consecutivi di riposo alla truppa granata che riprenderà così a lavorare giovedì. "Avevamo fatto delle sedute abbastanza intense sul sintetico dei Tre Ponti – ha detto il tecnico fanese – così ho deciso di far trascorrere ai ragazzi la Befana a casa, per poi riprendere altri tre giorni di fila, giovedì, venerdì e sabato mattina in vista della gara di domenica a Tavullia". L’ Alma Fano inizierà il nuovo anno in trasferta, contro il Tavullia Valfoglia, formazione di metà classifica che dovrà affrontare senza Sartori, squalificato per una giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

