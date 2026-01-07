Fanny Moizant la co-founder di Vestiaire Collective lascia l’azienda non per sua scelta
Fanny Moizant, cofondatrice di Vestiaire Collective, lascia l’azienda in un momento di cambiamenti organizzativi. La decisione non deriva da scelte personali, ma è consequenziale alla recente sostituzione dell’amministratore delegato Maximilian Bittner, avvenuta lo scorso ottobre con Bernard Osta. La sua uscita rappresenta una fase di evoluzione per la piattaforma di moda sostenibile, mentre l’azienda prosegue il suo percorso di crescita e trasformazione.
Una decisione che non dipende da lei, ma che arriva dopo la partenza (sostituito dallo scorso ottobre da Bernard Osta) dell’amministratore delegato Maximilian Bittner. Ora, anche la presidente e cofondatrice del celebre portale di rivendita di beni e accessori di lusso, Fanny Moizant, annuncia il proprio addio a Vestiaire Collective. Fanny Moizant dice addio a Vestiaire Collective. Moizant è stata la co-fondatrice, nel 2009, di quello che inizialmente si chiamava Vestiaire de Copines. Rinominato Vestiaire Collective nel 2012 per sostenere il processo di internazionalizzazione, inizialmente puntava solo su Regno Unito, Germania, Italia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
