Fanno video con il cellulare in mano e devono dire loro chi deve battere il rigore perché hanno amici da altre parti | l’attacco di Spalletti

Luciano Spalletti si è mostrato critico in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo, evidenziando una situazione complicata legata ai comportamenti di alcuni giocatori. Il tecnico ha commentato con tono severo l’atteggiamento di chi, durante le partite, si distrae e si lascia influenzare da amici e pressioni esterne, sottolineando l’importanza di concentrazione e professionalità nel calcio di alto livello.

È un Luciano Spalletti polemico quello visto in sala stampa dopo la netta vittoria della Juventus sul campo del Sassuolo per 0-3. Protagonista del match è stato Jonathan David con gol e assist. L’attaccante canadese – già al centro di numerose discussioni nelle scorse settimane – era però stato protagonista in negativo del match casalingo contro il Lecce: aveva sbagliato il rigore decisivo con uno scavetto lento, basso e centrale. E proprio quel rigore è stato oggetto di discussione durante la conferenza stampa di Luciano Spalletti post Sassuolo. Il tecnico – dopo il gol dello 0-3 dell’attaccante ex Lille – ha esultato insieme alla squadra e a David: “Perché si ricevono delle offese, non è che si ricevono frasi da un punto di vista sportivo, tipo ‘ha preso una decisione sbagliata ’, no, sono proprio offese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

