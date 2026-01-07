Famiglia nel bosoc giudici a passo di lumaca | perizia al via il 23 gennaio

Da liberoquotidiano.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo relativo alla famiglia nel bosco, coinvolgente una coppia anglo-australiana e i loro tre figli, inizierà il 23 gennaio. La vicenda si svolge in un contesto di lunga attesa e tensione, con i giudici che procedono con molta calma. Un caso che mette in luce le sfide di una separazione complessa, richiedendo pazienza e attenzione per trovare una soluzione equa per tutti i soggetti coinvolti.

Pazienza. Se c’è una parola che qualifica la vicenda della “famiglia del bosco”, la coppia anglo-australiana separata dai propri tre bimbi di sei e otto anni e che lotta per ricongiungersi, è pazienza. Lo vedi sul volto amareggiato di babbo Nathan Trevallion, lo percepisci dai messaggi che Catherine Birmingham manda ai suoi conoscenti: è che qui, tra Palmoli e Vasto, in quell’Abruzzo di provincia vero, concreto, pratico, il tempo sta giocando uno scherzo non da poco. D’altronde basta mettere in fila le date: il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale per i Birmingham - Trevallion è del 20 novembre scorso; il 4 dicembre successivo il tribunale dei minori dell’Aquila avrebbe potuto optare per il ritiro della misura ma si è riservato la decisione (anche) in vista del procedimento in appello che, intanto, la famiglia aveva avanzato alla magistratura ordinaria; appello che si sarebbe dovuto tenere il 16 dicembre, che è poi slittato al 19 e che ha, infine, rigettato il ricorso disposto dagli avvocati; di mezzo c’era Natale e s’è sperato almeno-quel-dì-lo-passeranno- assieme,ma non è avvenuto, anzi, quarantott’ore prima è trapelata la notizia che per tornare a vivere al casolare nel Teatino, i Birmingham - Trevallion, dovranno sottoporsi a «un’indagine personologica e psico-diagnostica» (per la verità pure contestata da molti); è passato anche Capodanno, con la stessa modalità, ci-auguriamo-che-come- buon-auspicio, e invece è finita di nuovo con papà Nathan a Palmoli e mamma Cate coi bambini in comunità; infine ieri, cioè il 5 gennaio dell’anno appena iniziato, si è appreso che la data in cui la consulente del tribunale inizierà a seguire la “famiglia del bosco” è il 23 gennaio prossimo, ossia tra più di due settimane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

famiglia nel bosoc giudici a passo di lumaca perizia al via il 23 gennaio

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosoc, giudici a passo di lumaca: perizia al via il 23 gennaio

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il 23 gennaio al via la perizia psichiatrica

Leggi anche: Famiglia del bosco, il 23 gennaio al via la perizia su Nathan e Catherine

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion chiede un secondo parere pediatrico: «Mia figlia non ha la bronchite». Ma la visita non viene approvata; Famiglia del bosco, il nodo scuola: «Una maestra nella casa famiglia»; Famiglia nel bosco, i bambini a gennaio verso la scuola pubblica: ecco cosa può cambiare; Il 23 gennaio al via la perizia sulla famiglia nel bosco.

famiglia bosoc giudici passoNuova istanza della famiglia del bosco, arriva superperito - Le foto dei bambini sorridenti, con il cucchiaino del gelato in mano e le passeggiate al centro commerciale. ansa.it

famiglia bosoc giudici passoFAMIGLIA NEL BOSCO/ Giudici troppo duri, vince l’ipocrisia e le ingiustizie vere restano altrove - Intorno alla famiglia nel bosco si assiste ad un oltranzismo dei giudici destinato ad aumentare lo scontento verso la magistratura ... ilsussidiario.net

famiglia bosoc giudici passoFamiglia nel bosco, prime divisioni tra i genitori sulle perizie psicologiche: lui apre, lei si oppone - E qualche crepa tra marito e moglie che, a quanto pare, comincia inevitabilmente a mostrarsi. ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.