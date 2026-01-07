Durante le festività natalizie, una famiglia che trascorreva le vacanze nel bosco si è trovata al centro di un episodio di grande attenzione pubblica. La presenza della Befana ha suscitato sconcerto, in un contesto caratterizzato da tensioni e distanze familiari. La vicenda, raccontata a La Vita in Diretta, evidenzia come le separazioni e le difficoltà possano influenzare momenti di festa e tradizione.

Come hanno trascorso i membri della famiglia nel bosco le vacanze di Natale? Separati dai propri bambini. Addirittura, fonti vicine alla coppia hanno raccontato che i bambini stanno cominciando a manifestare i primi segnali di stress dovuti alla separazione. Si parla di piccoli atti autolesionisti. "Abbiamo incontrato i due genitori straziati, hanno pianto il loro dolore, sono preoccupatissimi per la salute psichica dei loro figli, li vedono traumatizzati. Non riesco a comprendere quello che sta succedendo, mi sembra di poter dire che è una famiglia che sicuramente ha bisogno di essere accompagnata ma non devastata". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, sconcerto a La Vita in Diretta: la Befana nel bel mezzo del dramma

