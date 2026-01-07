Famiglia nel bosco le educatrici contro mamma Catherine | Diffidente e infastidita non vuole farci insegnare ai figli

Una famiglia nel bosco ha suscitato discussioni riguardo alle relazioni tra genitori e educatrici. Secondo quanto riportato, mamma Catherine Birmingham si mostra diffidente e infastidita nei confronti delle insegnanti, opponendosi all’idea di permettere loro di impartire insegnamenti ai propri figli. La situazione evidenzia tensioni e differenze di vedute sulla gestione educativa e il rapporto tra famiglia e figure professionali.

Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta " famiglia nel bosco " è « diffidente » e « infastidita » e «non vuole che ai figli venga insegnato nulla ». È ciò che si legge nell'ultima relazione inviata al tribunale per i minorenni dell'Aquila, ripresa dal giornale Il Centro. A sottolinearlo, nel documento arrivato ai giudici prima di Natale, sono stati l'assistente sociale e gli operatori della casa famiglia di Vasto in cui, dallo scorso 20 novembre, vivono i tre bambini di Palmoli. «Non ha cura degli ambienti in cui vive». In sostanza, Catherine viene presentata come contraria alle indicazioni date dalle stesse educatrici e « non ha cura degli ambienti in cui ora vive ».

