Famiglia del bosco scatta la perizia sui genitori | verifiche decisive davanti ai giudici

A partire dal 23 gennaio, la consulente del Tribunale de L'Aquila inizierà una serie di verifiche psicologiche e valutazioni cliniche sulla coppia coinvolta. Questi accertamenti mirano a valutare l’idoneità dei genitori a svolgere responsabilità genitoriali, aiutando i giudici a prendere decisioni basate su un’analisi approfondita della situazione familiare.

L'Aquila - Dal 23 gennaio la consulente del Tribunale avvierà test psicologici e valutazioni cliniche sulla coppia, chiamata a chiarire l’idoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale. Prenderà ufficialmente il via il 23 gennaio la perizia psicologica disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori noti come la famiglia del bosco. L’incarico è stato affidato alla consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli, chiamata a svolgere una serie di test psicologici e approfondimenti clinici sui due adulti. Secondo quanto anticipato dal quotidiano Il Centro, la professionista avvierà una indagine personologica e psico-diagnostica finalizzata a stabilire se la coppia presenti caratteristiche psichiche tali da incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Famiglia del bosco, scatta la perizia sui genitori: verifiche decisive davanti ai giudici Leggi anche: Famiglia del bosco, al via la perizia sui genitori: incarico affidato a una psichiatra Leggi anche: La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini che dà torto ai genitori Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Famiglia del bosco, scatta la perizia sui genitori: il 23 gennaio l’avvio degli accertamenti del Tribunale; Per i bambini della famiglia nel bosco è colpa nostra se non stiamo più insieme, rabbia in comunità; Famiglia del bosco, al via la perizia sui genitori: incarico affidato a una psichiatra; Famiglia nel bosco, scatta l’ora della verità: il 23 gennaio parte la perizia decisiva. Famiglia del bosco, c’è la data della perizia psichiatrica: al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan - Il 23 gennaio inizierà la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, la “famiglia del bosco”. fanpage.it

Il Tribunale dell’Aquila nomina l’esperta per valutare Nathan e Catherine: quattro mesi di indagini per decidere il destino dei tre… - Il Tribunale dell’Aquila nomina l’esperta per valutare Nathan e Catherine: quattro mesi di indagini per decidere il destino dei tre figli e il futuro di ... novella2000.it

Nathan e Catherine in contrasto: le perizie psicologiche mettono alla prova la famiglia del bosco - Famiglia nel bosco, perizie psicologiche e separazione forzata: tensioni tra i genitori e bambini sempre più nervosi. notizie.it

Famiglia del bosco, lo stress, le liti nella casa protetta e il giallo della ristrutturazione mai iniziata del casolare x.com

Famiglia nel bosco, l'allarme dello specialista. "Cosa ho scoperto su genitori e figli". Cosa è emerso - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.