Falsi Cup e Agenzia Entrate. I truffatori si fanno furbi e subito gli utenti ci cascano.

Con l’arrivo del 2026, i tentativi di truffa tramite falsi Cup e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate continuano a colpire utenti vulnerabili. I truffatori adottano metodi sempre più sofisticati per ingannare principalmente anziani o persone sole, sfruttando la fiducia e la confusione. È importante mantenere attenzione e informarsi correttamente per riconoscere e prevenire queste truffe sempre più frequenti.

E’ iniziato il 2026 ma purtroppo non sono cambiate le brutte abitudini, specialmente per i truffatori, che inventano nuovi sistemi sempre più fantasiosi per raggirare persone anziane o che vivono sole. Negli ultimi giorni molte coppie di coniugi anziani stanno ricevendo chiamate da un fantomatico ‘numero verde’, quello più segnalato al momento è 893-893-90-22 che, ha già mietuto diverse vittime nella media Valtenna. Procediamo però con ordine, la truffa è ben architettata, infatti, la vittima viene raggiunta da un messaggio tramite ‘Sms’ o ‘Wapp’, con una semplice dicitura: "Abbiamo provata a contattarla più volte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

