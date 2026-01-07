Un odontotecnico senza laurea è stato coinvolto in un caso di abusivismo professionale. L'Ordine dei medici di Palermo si è costituito parte civile, tutelando la dignità della professione e i diritti dei cittadini. La decisione, presa con l'assistenza del legale Mauro Torti, mira a garantire trasparenza e rispetto delle norme nel settore odontoiatrico.

"A tutela dei cittadini e della dignità professionale di tutti gli odontoiatri abbiamo incaricato il nostro legale, Mauro Torti, di procedere alla costituzione di parte civile dell'Ordine dei medici di Palermo nell'eventuale procedimento giudiziario a carico dell'odontotecnico scoperto a Cefalà.

© Palermotoday.it - "Faceva il dentista ma senza laurea": il caso dell'odontoiatra abusivo, ordine dei medici si costituisce parte civile

