Faceva il dentista ma senza laurea | il caso dell' odontoiatra abusivo ordine dei medici si costituisce parte civile
Un odontotecnico senza laurea è stato coinvolto in un caso di abusivismo professionale. L'Ordine dei medici di Palermo si è costituito parte civile, tutelando la dignità della professione e i diritti dei cittadini. La decisione, presa con l'assistenza del legale Mauro Torti, mira a garantire trasparenza e rispetto delle norme nel settore odontoiatrico.
“A tutela dei cittadini e della dignità professionale di tutti gli odontoiatri abbiamo incaricato il nostro legale, Mauro Torti, di procedere alla costituzione di parte civile dell’Ordine dei medici di Palermo nell’eventuale procedimento giudiziario a carico dell’odontotecnico scoperto a Cefalà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
