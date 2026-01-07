Fabrizio Galla l' allievo di Iginio Massari che prepara torte dedicate a Jessica Rabbit in un paese di duemila abitanti

Fabrizio Galla, allievo di Iginio Massari, è un pasticciere di un paese di circa duemila abitanti. Nel 2007 si classificò terzo alla Coppa del Mondo di Pasticceria con la squadra di Massari, distinguendosi anche con il premio per la miglior torta, nota oggi come Torta Jessica. La sua esperienza e passione si riflettono nelle creazioni che ha maturato nel corso degli anni.

