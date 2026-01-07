Fabrizio Corona | la docuserie Io Sono Notizia

Fabrizio Corona, noto ex paparazzo italiano, si racconta nella docuserie “Io Sono Notizia” in arrivo su Netflix il 9 gennaio 2026. La serie approfondisce il suo percorso, il mondo del gossip e le sfide della giustizia in Italia, offrendo uno sguardo sobrio e riflessivo su una figura controversa e al centro di numerosi dibattiti pubblici.

Arriva su Netflix: Il lato oscuro del gossip, le contraddizioni della giustizia italiana e l'ascesa dei social: il protagonista di questa storia è l'ex Re dei paparazzi. La docuserie su Netflix Fabrizio Corona torna protagonista, questa volta su Netflix con la docuserie Io Sono Notizia, che debutterà in streaming il 9 gennaio 2026. Composta da cinque episodi.

Fabrizio Corona si confessa su Netflix con Io Sono Notizia: Vallettopoli, potere e social in un racconto choc - La docuserie Io Sono Notizia, ripercorre l’ascesa e la caduta di Fabrizio Corona: dagli anni d’oro del gossip a Vallettopoli fino alla nuova era dei social. libero.it

“Io sono notizia”: la parabola di Fabrizio Corona diventa una serie Netflix - Dalla Milano da bere a Vallettopoli, fino all'avvento dei social: come si costruisce un impero basato sul gossip? iodonna.it

FABRIZIO CORONA: Io Sono Notizia - Teaser Ufficiale

Cosa rischiano #FabrizioCorona e #AlfonsoSignorini dopo le denunce fatte A questa domanda risponde l'avvocato Leonardo D'Erasmo intervistato da #TvBlog, come riporta #Biccy. Ricordiamo che Corona è stato denunciato per Revenge Po*n mentre Signo - facebook.com facebook

Gli avvocati di Alfonso #Signorini hanno intimato a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google di rimuovere le ricostruzioni e i video diffusi da Fabrizio Corona perché «consentendo la diffusione delle chat private e delle immagini personali di Alfonso S x.com

