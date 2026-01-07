Fabrizio Corona | Io sono notizia svelato il trailer della docuserie sul re dei paparazzi
È uscito il trailer della nuova serie Netflix su Fabrizio Corona.Il progetto si intitola “Fabrizio Corona: Io Sono Notizia” ed è un documentario dedicato proprio al “re dei paparazzi” annunciato da Netflix a dicembre 2025 con un teaser trailer che mostrava in anteprima le primissime immagini di. 🔗 Leggi su Today.it
Cosa rischiano #FabrizioCorona e #AlfonsoSignorini dopo le denunce fatte A questa domanda risponde l'avvocato Leonardo D'Erasmo intervistato da #TvBlog, come riporta #Biccy. Ricordiamo che Corona è stato denunciato per Revenge Po*n mentre Signo - facebook.com facebook
Gli avvocati di Alfonso #Signorini hanno intimato a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google di rimuovere le ricostruzioni e i video diffusi da Fabrizio Corona perché «consentendo la diffusione delle chat private e delle immagini personali di Alfonso S x.com
