Fa la comparsa in un film per pochi giorni l’Inps gli blocca la pensione | Ridateci 21mila euro

Un attore che ha partecipato come comparsa in un film per pochi giorni si è visto bloccare la pensione dall’INPS, che richiede la restituzione di oltre 21.000 euro. Nonostante un cachet di 379 euro per sette giorni di lavoro, la questione ha sollevato dubbi sulla gestione delle prestazioni previdenziali e sui controlli relativi alle attività saltuarie nel settore dello spettacolo.

Un cachet da 379 euro per sette giorni di lavoro come comparsa cinematografica e una richiesta di restituzione da oltre 21mila euro. È il paradosso che ha coinvolto un pensionato trentino, ora al centro di un contenzioso con l’Inps finito davanti al Tribunale del lavoro di Trento. Una scena di Vermiglio – fonte Lucky Red La vicenda risale al 2021, quando l’uomo aveva partecipato come figurante alle riprese di Vermiglio, il film scritto e diretto da Maura Delpero, che ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi. Un’esperienza limitata a poche scene, vissuta più come una passione che come un’attività lavorativa vera e propria. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

