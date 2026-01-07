Ex Snia l’ora della verità Tempo di versare la quota | 362mila euro entro il 23

Ex Snia si avvicina a una fase cruciale, con il termine del 23 per il versamento di 362mila euro. La cordata milanese, che ha acquisito circa 180mila metri quadrati dell’area all’asta, dovrà completare il pagamento previsto per proseguire con il progetto di riqualificazione e sviluppo dell’area.

I nodi stanno per venire al pettine. La cordata milanese che ha acquistato all’asta i circa 180mila metri quadrati dell’ ex Snia entro il 23 dovrà versare la quota pattuita per completare l’iter previsto dalla vendita. Ammonta a 362mila euro la somma concordata dopo la decima asta che ha visto crollare il valore dell’area di viale Montegrappa. A fine settembre gli imprenditori si sono aggiudicati una delle più grandi aree dismesse di Pavia e ora l’iter si deve chiudere. Subito dopo dovrà partire l’analisi sugli inquinanti dei terreni. I circa 180mila metri quadri dove sorgeva una delle prime aziende in italia a produrre filati in rayon viscosa, infatti, presentano diversi rifiuti chimici sversati nei decenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Snia, l’ora della verità. Tempo di versare la quota: 362mila euro entro il 23 Leggi anche: Mbappé Psg: il club francese condannato a versare 61 milioni di euro all’attaccante! La sentenza ufficiale e la ricostruzione della vicenda Leggi anche: Pagamento cedolare secca, secondo acconto entro il 1° dicembre: qual è l’importo da versare? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ex Snia, ora l’acquirente dovrà versare l’offerta - Entro il 23 gennaio dovranno essere versati 362mila euro per l’acquisizione dell’area ex Snia. laprovinciapavese.gelocal.it

Ex Snia, è allarme per il taglio degli alberi: ecco cosa sta succedendo intorno al lago Bullicante - La testimonianza più visibile è l’assenza di un pino d’Aleppo che spuntava dall’alto di uno dei ruderi dell’ex ... romatoday.it

I cittadini si mettono davanti alle ruspe per fermarle e salvare gli alberi al lago ex Snia di Roma - Nell’area a ridosso del Lago Bullicante Ex Snia di Roma, dichiarato recentemente Monumento Naturale, sono arrivate le ruspe, mettendo a rischio un ecosistema ricchissimo e unico. greenme.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.