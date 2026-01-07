Ex Ilva Flacks ha l’ok delle banche Ora chiede il ciclo a caldo per 4 anni
Il progetto di rilancio dell’Ilva prosegue con l’approvazione da parte delle banche per l’intervento di Flacks, che ora richiede un ciclo a caldo di quattro anni. Il governo si prepara a formalizzare l’ingresso nella società, mentre rimangono aperti i temi relativi ai costi. Nel frattempo, i dati di Cornigliano mostrano un aumento delle attività e delle produzioni, segnando un passo importante nel processo di rilancio dell’azienda.
Il governo pronto a varare l'ingresso nella società, ma c'è il nodo dei costi. Cornigliano, dati in rialzo.
