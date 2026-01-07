Evviva gennaio Riscattiamo questo bellissimo mese che inizia con il dolce suono dei tappi che saltano

Gennaio si apre con il suono dei tappi e un senso di rinnovamento. È il momento di riscoprire questa fase dell’anno, fatta di nuovi propositi e di una pausa per riflettere. Come ogni anno, gennaio rappresenta un punto di partenza, un’occasione per pianificare e guardare avanti con calma e attenzione. È un mese che invita alla riflessione e alla preparazione, senza eccessi né aspettative eccessive.

Come ogni anno, eccoci a gennaio – inizia sempre così, e del resto da qualche parte si deve pur cominciare. Ma da qualche anno gennaio non gode di una buona reputazione: la gente lo trova troppo lungo (eppure ha gli stessi giorni di ottobre, maggio e luglio, solo per citarne tre su sette), buio (bah, dipende dal meteo: rispetto al mese scorso, a gennaio le giornate persino si allungano), freddo (affermazione che posso comprendere solo se sostenuta da un negazionista del riscaldamento globale che deve per forza tenere il punto per coglioneria sua). Gennaio, oggettivamente, è un mese come un altro, anzi meglio degli altri perché parte con la prima settimana che, fra Capodanno e l'Epifania, è quasi tutta di ferie.

Buona Epifania Lo staff Le Caramelle Bonton Oggi 6 Gennaio APERTO SOLO TEMPORARY SHOP DALLE 9:30 ALLE 12:30 PS . EVVIVA EVVIVA LA BEFANA , E UN TOCCO DI IRONIA A QUESTA VITA - facebook.com facebook

