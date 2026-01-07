Mercoledì 7 gennaio 2026, alle 19:30 (ora britannica), l’Everton ospiterà il Wolverhampton alla Hill Dickinson Stadium. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, ciascuna con obiettivi diversi ma condiviso bisogno di punti. In questa anteprima si analizzeranno le probabili formazioni e si fornirà un pronostico, offrendo uno sguardo obiettivo sulla sfida di Premier League.

Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 19:30 (UK) 20:30 (Italia) – Hill Dickinson Stadium Sfida delicatissima in Premier League: Everton e Wolverhampton si affrontano mercoledì 7 gennaio 2026 alle 19:30 (ora inglese) in un momento in cui entrambe hanno bisogno di punti, ma per motivi molto diversi. I Toffees cercano una reazione immediata dopo un ko pesante, mentre i Wolves arrivano con entusiasmo dopo aver finalmente sbloccato la casella delle vittorie in campionato. Everton: serve una scossa dopo il 4-2. L’Everton vive una fase altalenante. Dopo un periodo con risultati importanti, la squadra ha rallentato e nell’ultima uscita casalinga ha incassato una sconfitta 4-2 che ha lasciato strascichi, soprattutto per la facilità con cui ha concesso occasioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Everton–Wolves: preview, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: Wolves–Burnley: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico

Leggi anche: Fulham–Wolves: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Probabili formazioni Francia Azerbaigian/ Quote: Rabiot titolare? (10 ottobre 2025) - Probabili formazioni Francia Azerbaigian, quote e notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni mondiali, oggi 10 ottobre 2025 Il Parco dei Principi di Parigi sarà una sede ... ilsussidiario.net

Probabili formazioni Portogallo Ungheria/ Quote: solo certezze? (qualificazioni Mondiali, 14 ottobre 2025) - Con le probabili formazioni Portogallo Ungheria leggiamo anche le quote dei bookmaker, in particolar modo quelle della Snai secondo cui il segno 1 per la vittoria dei lusitani ha un valore equivalente ... ilsussidiario.net

Non perderti dirette, news e highlights - Ultimo turno prima dei grandi “sparigliamenti” della Serie A, tra gare rinviate per la Supercoppa e partenze per la Coppa d’Africa che toglieranno qualche protagonista (anche del fantacalcio) dai ... sport.sky.it

TODAY'S GAMES Man City - Brighton (21:30) Burnley - Man Utd (22:15) Brentford - Sunderland (21:30) C. Palace - Aston Villa (21:30) Everton - Wolves (21:30) Fulham - Chelsea (21:30) Newcastle - Leeds (22:15) Bournemouth - Spurs (21: - facebook.com facebook