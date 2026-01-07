Europa compatta nell' aiutare Kiev Meloni | L' Italia non invierà soldati

L'Italia conferma il sostegno alla sicurezza dell'Ucraina, ma ribadisce con chiarezza alcuni punti fermi della propria posizione. Al vertice dei cosiddetti "Volenterosi", riuniti a Parigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riaffermato l'esclusione dell'impiego di truppe italiane sul terreno, nel quadro delle garanzie di sicurezza in discussione. Lo rende noto Palazzo Chigi, sottolineando come la volontarietà della partecipazione dei Paesi della coalizione a un'eventuale forza multinazionale e il rispetto delle procedure costituzionali nazionali siano principi da sempre sostenuti dall'Italia e richiamati anche nella dichiarazione finale del summit. 🔗 Leggi su Iltempo.it

