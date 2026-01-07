Etna le guide si fermano per protesta contro le restrizioni
Le guide alpine e vulcanologiche dell’Etna hanno deciso di sospendere le escursioni in segno di protesta contro le recenti restrizioni che limitano l’accesso alle aree sommitali del vulcano. La loro decisione mira a sensibilizzare le autorità sulle difficoltà operative e sulla necessità di trovare soluzioni che garantiscano sia la sicurezza che la tutela del territorio. La sospensione temporanea coinvolge tutte le attività di escursionismo condotte dalle guide locali.
Sull’Etna in attività si fermano le escursioni: le guide alpine e vulcanologiche incrociano le braccia dopo le nuove restrizioni per l’accesso alle aree sommitali del vulcano. A stabilirlo per motivi di sicurezza la Prefettura di Catania. Il nodo della protesta è il divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri dal fronte lavico, anche per i gruppi accompagnati da professionisti. Una scelta che, secondo le guide, svuota di fatto il loro ruolo e rischia di alimentare il fenomeno del fai da te. Le guide chiedono un piano condiviso che consenta di continuare le visite in sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Dopo l'ordinanza della prefettura di Catania, le guide vulcanologiche sospendono le escursioni al fronte lavico dell'Etna
Leggi anche: Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi corteo fino in centro. Salis: “Ci sono disagi ma la protesta è legittima” | Video | Aggiornamenti
«Signori, si scende». Una giornata sull'Etna, fra divieti, "scioperi" e il blitz del corpo forestale - Nuove regole imposte dalla Prefettura, primo giorno di applicazione: subito una stretta sui controlli. lasicilia.it
Etna "blindato", le Guide vulcanologiche non ci stanno e bloccano le escursioni per un giorno - Le Guide Vulcanologiche e le Guide Alpine del Collegio della Regione Siciliana hanno disposto per la giornata odierna la sospensione delle attività di accompagnamento al fronte lavico nella Valle del ... lasicilia.it
Etna, i Crateri Silvestri diventano a pagamento: monta la protesta - Da qualche giorno si paga un biglietto di cinque euro per visitare i Crateri Silvestri, coni vulcanici nati durante l'eruzione del 1892 e punto di partenza delle ... tg24.sky.it
Eruzione dell’Etna. Scatta la protesta delle guide contrarie alle nuove restrizioni. Presidio a Portacannone, nel territorio di Milo, varco d’accesso alla zona del fronte lavico - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.