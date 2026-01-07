Etna le guide si fermano per protesta contro le restrizioni

Le guide alpine e vulcanologiche dell’Etna hanno deciso di sospendere le escursioni in segno di protesta contro le recenti restrizioni che limitano l’accesso alle aree sommitali del vulcano. La loro decisione mira a sensibilizzare le autorità sulle difficoltà operative e sulla necessità di trovare soluzioni che garantiscano sia la sicurezza che la tutela del territorio. La sospensione temporanea coinvolge tutte le attività di escursionismo condotte dalle guide locali.

Etna "blindato", le Guide vulcanologiche non ci stanno e bloccano le escursioni per un giorno - Le Guide Vulcanologiche e le Guide Alpine del Collegio della Regione Siciliana hanno disposto per la giornata odierna la sospensione delle attività di accompagnamento al fronte lavico nella Valle del ... lasicilia.it

Etna, i Crateri Silvestri diventano a pagamento: monta la protesta - Da qualche giorno si paga un biglietto di cinque euro per visitare i Crateri Silvestri, coni vulcanici nati durante l'eruzione del 1892 e punto di partenza delle ... tg24.sky.it

Eruzione dell’Etna. Scatta la protesta delle guide contrarie alle nuove restrizioni. Presidio a Portacannone, nel territorio di Milo, varco d’accesso alla zona del fronte lavico - facebook.com facebook

