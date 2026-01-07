Etna Branca Ingv | Il fronte lavico è fermo e in raffreddamento
L'Ingv comunica che il fronte della colata lavica sull’Etna si trova a circa 1.360 metri di quota, risultando inattivo e in fase di raffreddamento. La porzione superiore del campo lavico mostra inoltre segni di raffreddamento, indicando una temporanea stabilità nel flusso vulcanico. Queste informazioni sono utili per monitorare l’attività dell’area e valutare eventuali sviluppi futuri.
"Il fronte della colata è fermo a quota 1.360 metri di quota ed è in raffreddamento, così come tutta la porzione a monte del campo lavico. Fino a dove c'è visibilità non si vedono flussi in avanzamento, quindi bisognerà verificare a questo punto con i dati satellitari se ancora c'è attività nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
