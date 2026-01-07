Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 7 gennaio 2025

L’estrazione VinciCasa del 7 gennaio 2025 si svolge questa sera alle 20:30. In questa occasione vengono estratti i cinque numeri vincenti su un totale di 40, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere una casa. Di seguito, si riportano i numeri estratti e le informazioni aggiornate sull’evento.

Estrazione VinciCasa oggi 7 gennaio 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili.

