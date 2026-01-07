Esce di casa per prendere della legna ma non rientra Poi la tragica scoperta

Un'uscita apparentemente semplice per prendere della legna si è trasformata in una tragedia sulle colline di San Michele di Gardone Riviera, vicino al Trentino. La scomparsa di una persona durante questa attività ha portato a una tragica scoperta, lasciando la comunità sotto shock. La vicenda evidenzia quanto, anche nelle attività quotidiane, possano verificarsi eventi imprevisti e drammatici.

Una normale uscita di casa tramutata, però, in tragedia: è quanto successo sulle colline di San Michele di Gardone Riviera, non lontano dal confine col Trentino. Antonio Bonzanini, 71 anni, conosciuto da tutti come “Bosco”, ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre si trovava fuori casa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

