Esce di casa per prendere della legna ma non rientra Poi la tragica scoperta

Un'uscita apparentemente semplice per prendere della legna si è trasformata in una tragedia sulle colline di San Michele di Gardone Riviera, vicino al Trentino. La scomparsa di una persona durante questa attività ha portato a una tragica scoperta, lasciando la comunità sotto shock. La vicenda evidenzia quanto, anche nelle attività quotidiane, possano verificarsi eventi imprevisti e drammatici.

