Esami tossicologi e microbiologici negativi Dimesso il padre resta l’enigma dei decessi di Campobasso

Dopo gli esami tossicologici e microbiologici negativi, il caso delle morti di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara a Campobasso si presenta ancora senza una spiegazione certa. La famiglia e le autorità continuano a indagare sulle cause di un decesso così improvviso, lasciando aperti molti interrogativi su eventuali fattori ancora da chiarire.

Il caso di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara, 15 anni, morte in pochi giorni dopo essere state ricoverate per sospetta intossicazione alimentare a Campobasso, rimane un enigma. Nonostante gli esami negativi sui campioni di alimenti e le analisi svolte dal Centro antiveleni, la causa che ha portato alla tragedia non è ancora chiara. A dieci giorni dal ricovero, il caso resta un mistero, con gli investigatori ancora al lavoro per comprendere cosa possa aver provocato la morte di madre e figlia. Sono "negativi" gli esami tossicologici e microbiologici effettuati allo Spallanzani sul padre e l'altra figlia.

?Moglie e figlia morte a Campobasso, marito dimesso con esami tossicologici negativi - È stato dimesso dall'Inmi Spallanzani di Roma Giovanni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita decedute all'ospedale A. msn.com

