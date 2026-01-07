EroCaddeo incontra i fan e si esibisce dal vivo in uno showcase chitarra e voce all' Ipercity

Ipercity ospita EroCaddeo per uno showcase dal vivo di chitarra e voce, in programma sabato 11 gennaio alle 17. L’evento rientra nel calendario di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo, offrendo ai fan l’opportunità di incontrare l’artista e ascoltare le sue performance in un contesto informale e accogliente. Un’occasione per apprezzare la musica in un ambiente dedicato e coinvolgente.

Ipercity prosegue il suo calendario di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo e ospita EroCaddeo, protagonista di uno showcase live chitarra e voce in programma sabato 11 gennaio alle 17.Dopo Francesco Gabbani e Noemi, un altro artista arriva a Padova per incontrare fan e appassionati

Il primo evento dell’anno é già top. Punto. @eroCaddeo noi abbiamo bloccato l’agenda e non vediamo l’ora di incontrarti - facebook.com facebook

