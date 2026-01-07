Epifania del Signore presso l' Immacolata l' Arcivescovo battezza anche due giovani giunti in Italia via mare

In occasione dell’Epifania del Signore, presso la chiesa Maria Santissima Immacolata di Salerno, l’Arcivescovo ha celebrato una Santa Messa significativa. Durante l’evento, ha anche battezzato due giovani arrivati in Italia via mare, sottolineando il valore della fede e dell’accoglienza. Un momento di grande importanza religiosa e comunitaria, che ha rafforzato i legami tra fede, speranza e integrazione.

Toccante e ricca di significato, ieri, la santa messa in occasione dell'Epifania del Signore, presso la chiesa Maria Santissima Immacolata di Salerno. Gremita la celebrazione eucaristica delle comunità etniche-cattoliche presieduta dall'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor. Monsignor Bellandi: "Oggi, il Corpo di Cristo si arricchisce di nuovi membri che, come i Magi venuti da lontano, hanno incontrato una realtà viva che conduce a Gesù"

Epifania del Signore, cosa si festeggia oggi 6 gennaio 2025/ La Stella Cometa, i Re Magi e i 3 doni a Gesù - Che cos'è l'Epifania del Signore, perché si celebra oggi 6 gennaio 2025 e quale legame tra la manifestazione di Dio e la storia umana anche oggi COS’È L’EPIFANIA DEL SIGNORE E PERCHÈ SI FESTEGGIA OGNI ... ilsussidiario.net

Epifania del Signore: che cos’è?/ I Re Magi e la manifestazione dell’umiltà di Dio - Che cos'è l'Epifania del Signore e perché la Chiesa Cattolica la festeggia: dai Re Magi ai doni per Gesù, la manifestazione dell'umiltà di Dio A volte le domande più “banali” servono per capire nel ... ilsussidiario.net

Frati Minori Assisi. . Oggi 6 gennaio 2026 Secondi Vespri dell'Epifania del Signore con i Frati Minori della Porziuncola. Inizio ore 19:00. - facebook.com facebook

Il Presidente Mattarella ha partecipato al Rito di chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e alla Santa Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore, presieduta da Papa Leone XIV x.com

