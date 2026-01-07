Epifania a Castiglion Fibocchi | quando la Befana porta storie origami e gesti che contano

Il 7 gennaio 2026, a Castiglion Fibocchi, si celebra l’Epifania con iniziative che coinvolgono la comunità. Tra narrazioni, creazioni di origami e gesti di solidarietà, questa giornata invita a riscoprire tradizioni e valori condivisi. Un momento di incontro semplice e autentico, pensato per valorizzare lo spirito di condivisione e l’importanza dei piccoli gesti nel nostro territorio.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – . A Castiglion Fibocch i, il pomeriggio dell’Epifania è fatto di attesa e di voci che si rincorrono: i bambini arrivano, le famiglie si ritrovano e la festa prende forma poco alla volta, seguendo un ritmo conosciuto, ma mai uguale a sé stesso. Quest’anno l’inizio è stato affidato a una proposta diversa dal consueto: il teatrino delle ombre e il laboratorio creativo ideati e condotti da Ayumi Makita, l’artista giapponese ormai di casa a Castiglion Fibocchi, già apprezzata lo scorso anno per le sue attività con bambine e bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Epifania a Castiglion Fibocchi: quando la Befana porta storie, origami e gesti che contano Leggi anche: Castiglion Fibocchi celebra la terza “Camminata tra gli olivi” Leggi anche: Castiglion Fibocchi contro le cacche randagie Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Epifania a Castiglion Fibocchi: quando la Befana porta storie, origami e gesti che contano - Il teatrino delle ombre e il laboratorio creativo ideati e condotti da Ayumi Makita, l’artista giapponese ormai di casa a Castiglion Fibocchi ... lanazione.it

Una Befana speciale è attesa a Castiglion Fiorentino, tra giochi e divertimento - Arezzo, 2 gennaio 2025 – Si dice che “l’Epifania tutte le feste le porti via” e a Castiglion Fiorentino, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco, si è pensato bene di salutare le ... msn.com

Befana: calze, cioccolata e tradizioni. In crescita i dolci artigianali. Cosa mettere dentro - E i bambini sono già pronti a ricevere dolci doni: cioccolato, dolcetti, confettini della tradizione che riempiranno le calze che la vecchietta ... quotidianodipuglia.it

Marcello Mazzeo. Lucia Ruiz Guiñazu · Epifanía. Epifania: La manifestazione di una divinità (come la venuta di Gesù ai Magi ) Castiglione della pescaia Parrocchia S. Giovanni Battista chiesa S. Maria Goretti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.