Entra in un cantiere e ruba materiale elettrico | arrestato dopo aver aggredito i poliziotti

La scorsa notte, a Napoli, un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo aver sottratto materiale elettrico in un cantiere e aver aggredito gli agenti intervenuti. Con precedenti penali, il soggetto è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi improprie. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il sospetto, che ora si trova nelle mani delle autorità competenti.

La notte scorsa la polizia ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, anche, denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.In particolare, gli agenti, a seguito di una nota pervenuta. Pertanto, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, trovandolo in possesso, oltre che del materiale elettrico, anche di un coltello serramanico con una lama di 8 cm.

Napoli, ruba materiale elettrico da un cantiere al Vomero: arrestato 34enne dalla polizia - Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è ... msn.com

Ruba materiale in cantiere ma viene sorpreso e arrestato - Ruba cavi e tubi in rame da un cantiere ma nella fuga colpisce con un oggetto di metallo una guardia giurata che, dopo averlo sorpreso, tentat di bloccarlo. ansa.it

