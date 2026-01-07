Enrico Costa, vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera e deputato di Forza Italia, commenta le recenti dinamiche politiche. Secondo lui, l’opposizione potrebbe tentare l’ostruzionismo, ma il testo sarà comunque approvato in tempi brevi. Costa evidenzia come l’opposizione voglia rallentare i lavori, pur riconoscendo che il governo ha la determinazione di portare avanti l’iter legislativo.

Il deputato di Fi: «L’opposizione vuol far melina perché sa di non poter vincere». Enrico Costa, deputato di Forza Italia, è vicepresidente della commissione Giustizia di Montecitorio. Onorevole Costa, Alessandro Sallusti ieri sulla Verità scrive che il fronte del no al referendum sulla giustizia punta a ritardare il più possibile la consultazione popolare per arrivare alle elezioni del prossimo Csm, anche in caso di vittoria del sì, con le norme attuali. Condivide l’allarme? «Condivido l’allarme di Sallusti perché l’avevo già lanciato giorni fa. È evidente che questo tentativo di allungare il brodo, di fare melina, di buttare la palla in tribuna da parte del fronte del no, che chiede di non celebrare il referendum nel prossimo mese di marzo ma di rinviarlo più avanti, ha un obiettivo che secondo me non è quello di un improbabile recupero sul sì: sono convinto che più tempo c’è per spiegare le ragioni della riforma più persone si convincono a votare a favore». 🔗 Leggi su Laverita.info

Enrico Costa: «Proveranno anche l'ostruzionismo ma approveremo il testo in tempo»

