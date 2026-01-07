Emily in Paris già confermata la sesta stagione

È stata confermata la produzione della sesta stagione di Emily in Paris. Dopo il debutto della quinta, la serie continua a mantenere l’interesse del pubblico, confermando il suo successo. La storia di Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, prosegue quindi nel raccontare le sue avventure tra Parigi e il mondo della moda, senza interrompere la sua presenza nel panorama delle produzioni Netflix.

La lunga storia d’amore tra Emily Cooper (Lily Collins) e il pubblico di Netflix non è destinata a finire, almeno per il momento: a circa due settimane dal debutto della quinta stagione, Emily in Paris è già confermata per una sesta serie. E non poteva che essere così, dal momento che i nuovi dieci episodi, rilasciati il 18 dicembre 2025, hanno confermato il successo del progetto creato da Darren Star nel 2020: in soli 11 giorni hanno totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, conquistando il secondo posto nella classifica Global Top 10 delle serie TV in lingua inglese e raggiungendo la Top 10 in 91 paesi, nonché la prima posizione in 24 nazioni tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

