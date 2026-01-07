Emergenza neve in Irpinia scuole chiuse a Casalbore e Montecalvo | ordinanza preventiva
In previsione di nevicate imminenti, l’amministrazione di Casalbore ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La misura, adottata preventivamente, mira a garantire la sicurezza di studenti e cittadini in seguito alle previsioni meteorologiche che segnalano possibili precipitazioni nevose in Irpinia.
In seguito alle previsioni meteorologiche che segnalano, per le prossime ore, precipitazioni con possibilità di neve, l’amministrazione comunale di Casalbore ha reso noto che è in fase di emissione un’ordinanza sindacale per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
