Emergenza neve in Irpinia scuole chiuse a Casalbore e Montecalvo | ordinanza preventiva

Da avellinotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In previsione di nevicate imminenti, l’amministrazione di Casalbore ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La misura, adottata preventivamente, mira a garantire la sicurezza di studenti e cittadini in seguito alle previsioni meteorologiche che segnalano possibili precipitazioni nevose in Irpinia.

In seguito alle previsioni meteorologiche che segnalano, per le prossime ore, precipitazioni con possibilità di neve, l’amministrazione comunale di Casalbore ha reso noto che è in fase di emissione un’ordinanza sindacale per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

emergenza neve in irpinia scuole chiuse a casalbore e montecalvo ordinanza preventiva

© Avellinotoday.it - Emergenza neve in Irpinia, scuole chiuse a Casalbore e Montecalvo: ordinanza preventiva

Leggi anche: Scuole chiuse ad Ariano Irpino per neve e gelo: ordinanza del sindaco

Leggi anche: Maltempo in Friuli Venezia Giulia, scuole chiuse a Trieste e Muggia mercoledì 7 gennaio. In arrivo l’ordinanza per neve e bora

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

emergenza neve irpinia scuoleScuole chiuse per neve, arrivano le ordinanze dei sindaci: ecco dove - Arriva la neve e anche la sospensione delle lezioni per la giornata di domani in alcuni comuni irpini. irpinianews.it

emergenza neve irpinia scuoleNeve e rischio ghiaccio, domani scuole chiuse a Fermo - Ordinanza del Vice Sindaco Reggente per l’emergenza neve: sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale ... lanuovariviera.it

emergenza neve irpinia scuoleNeve, gelo e caos meteo: Nord paralizzato, scuole chiuse e voli dirottati mentre il freddo morde l’Italia - Temperature record sotto zero, frane e proteste negli aeroporti: emergenza diffusa da Trieste alla Costiera Amalfitana ... giornalelavoce.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.