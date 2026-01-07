Emergenza neve in Irpinia scuole chiuse a Casalbore e Montecalvo | ordinanza preventiva

In previsione di nevicate imminenti, l’amministrazione di Casalbore ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La misura, adottata preventivamente, mira a garantire la sicurezza di studenti e cittadini in seguito alle previsioni meteorologiche che segnalano possibili precipitazioni nevose in Irpinia.

Neve e rischio ghiaccio, domani scuole chiuse a Fermo - Ordinanza del Vice Sindaco Reggente per l’emergenza neve: sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale ... lanuovariviera.it

Neve, gelo e caos meteo: Nord paralizzato, scuole chiuse e voli dirottati mentre il freddo morde l’Italia - Temperature record sotto zero, frane e proteste negli aeroporti: emergenza diffusa da Trieste alla Costiera Amalfitana ... giornalelavoce.it

Freddo e neve in Europa, 800 voli cancellati ad Amsterdam. Emergenza anche in Francia e Belgio Centinaia di chilometri di ingorghi per le strade, ritardi per i treni Eurostar - facebook.com facebook

Rientrata l'emergenza neve a Tolentino, interventi per rimuovere i rami spezzati. Il Comune aveva chiuso le scuole per oggi. Danneggiati alcuni veicoli #ANSA x.com

