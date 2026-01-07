Emergenza maltempo difesa idraulica in azione tra Fiumicino e Ostia

In risposta all’emergenza maltempo tra Fiumicino e Ostia, le squadre di difesa idraulica sono state impegnate nelle ultime 48 ore in attività di prevenzione e contrasto alle intense precipitazioni. Un ringraziamento va agli idrovoristi, agli operai e ai tecnici coinvolti, che hanno lavorato con impegno per tutelare il territorio e garantire la sicurezza della comunità. La loro presenza è fondamentale per fronteggiare le criticità legate alle condizioni atmosferiche avverse.

Fiumicino, 7 gennaio 2026 – "Intendo ringraziare i nostri idrovoristi, insieme a tutti gli operai a supporto, con i tecnici reperibili, per il grande lavoro che nelle ultime 48 ore li ha visti protagonisti di una mastodontica attività prima di prevenzione e successivamente di contrasto alle innumerevoli precipitazioni che hanno colpito in modo particolare il nostro territorio". A parlare il presidente del Consorzio di Bonifica di Roma, Niccolò Sacchetti, che ha aggiunto: "Il lavoro di costante verifica dei livelli dei fossi e dei canali ha permesso di limitare i danni ed il lavoro incessante di pulizia degli sgrigliatori presenti negli impianti di sollevamento ha garantito un adeguato deflusso dell'acqua anche a ridosso dell'Aeroporto Leonardo da Vinci e delle altre località sotto il livello del mare presenti nel comune di Fiumicino così come nel perimetro di Ostia e nelle altre porzioni del nostro territorio di competenza".

