Emergenza maltempo Costa | Impegno costante e pianificazione per eventi futuri

Di fronte alle recenti piogge intense e ai disagi causati dal maltempo, Costa evidenzia l’importanza di un impegno costante e di una pianificazione accurata per affrontare situazioni di emergenza future. La collaborazione tra istituzioni e comunità è fondamentale per gestire efficacemente le criticità e limitare i danni, garantendo sicurezza e stabilità sul territorio.

Fiumicino, 7 gennaio 2026 – “Negli ultimi giorni la nostra regione, così come gran parte del territorio nazionale, è stata interessata da violenti nubifragi e precipitazioni intense che hanno causato disagi e criticità diffuse. Anche nel nostro Comune sono stati necessari interventi tempestivi per la gestione delle emergenze. Ringrazio gli uffici dell’Area Ambiente, le associazioni di protezione civile e tutti i volontari che hanno operato senza sosta, anche nei giorni festivi. L’Amministrazione conferma il proprio impegno a proseguire nelle attività di verifica e pianificazione, al fine di individuare le criticità emerse e adottare soluzioni strutturali e operative che possano garantire maggiore sicurezza e una migliore capacità di risposta in occasione di futuri eventi climatici di particolare intensità”, si legge in un comunicato dell’assessore all’Ambiente Stefano Costa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Mattarella, su droga impegno costante Leggi anche: Cursi: Mollicone, 'impegno costante in difesa più vulnerabili' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Donazione di sangue, l’impegno della Croce Rossa sull’Isola del Giglio e in Costa d’Argento. Emergenza Maltempo in Emilia-Romagna: Allerta Fiumi e Procedure di Evacuazione - Romagna: evacuazioni in corso per garantire la sicurezza dei residenti. notizie.it

Maltempo sulla costa fermana, garage allagato e disagi - Porto San Giorgio (Fermo) 1 Ottobre 2025 – Ancora gravi disagi da maltempo sulla costa fermana, particolarmente gravi a Porto San Giorgio, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire ... ilrestodelcarlino.it

Emergenza maltempo a Carsoli: fiume a rischio esondazione, il Sindaco attiva il COC - La persistente ondata di maltempo che sta colpendo l’Abruzzo ha portato la situazione idrogeologica nel territorio di Carsoli a un livello di estrema criticità. terremarsicane.it

#Maltempo #Bosnia, dopo la neve è emergenza alluvioni: prime inondazioni | FOTO - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, ITALIA IN PIENA EMERGENZA MALTEMPO, GELO E NEVE. SCUOLE CHIUSE ANCHE DOMANI IN MOLTI COMUNI | ELENCO x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.