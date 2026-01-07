Emergenza influenza in Italia grosso pericolo per i bambini | cosa sta succedendo

In Italia si registra un aumento dei casi di influenza, con particolare attenzione alla situazione a Napoli, dove i Pronto Soccorso sono sotto pressione a causa di un incremento di bambini e adulti affetti da influenza K e complicanze polmonari. È importante monitorare l’evoluzione dell’epidemia e seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie per tutelare la salute della popolazione.

È emergenza influenza a Napoli, dove i Pronto Soccorso degli ospedali cittadini sono presi d'assalto da bambini e adulti colpiti da influenza K e polmoniti. I numeri sono in costante aumento e, secondo i medici, il peggio deve ancora arrivare: il picco influenzale è atteso nella seconda metà di gennaio. Neonati colpiti dall'influenza: febbre alta e ossigenoterapia. A destare particolare preoccupazione è il fatto che il virus stia colpendo anche neonati sotto i 6 mesi, per i quali la vaccinazione non è prevista. Nei reparti pediatrici si registrano febbre altissima anche per cinque giorni, difficoltà respiratorie e, in alcuni casi, necessità di ossigenoterapia.

