Emergenza furti | vittime anche i carabinieri Tre auto rubate a Marano Giugliano e Aversa

Negli ultimi giorni, l’area a nord di Napoli ha registrato un aumento di furti di veicoli e abitazioni, coinvolgendo anche le forze dell’ordine. Tre auto sono state recentemente rubate a Marano, Giugliano e Aversa, evidenziando la diffusione di questa preoccupante ondata criminale. La situazione richiede attenzione e misure operative per garantire la sicurezza della comunità e delle forze dell’ordine impegnate sul territorio.

Continua l'ondata di furti che sta interessando la zona a nord di Napoli, dove negli ultimi giorni si registrano numerosi episodi ai danni sia di automobili sia di abitazioni. Obiettivo dei malviventi non solo i cittadini privati: tra le vittime figurano anche esponenti delle forze dell'ordine. Emergenza furti: vittime anche i carabinieri. Tre auto rubate.

