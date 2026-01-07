Emanuele Filiberto ha già ritrovato l’amore dopo Adriana Abascal

Dopo la fine della relazione con Adriana Abascal, Emanuele Filiberto sembra aver trovato un nuovo affetto in Tracey Amon, ereditiera. La notizia segnala un possibile nuovo capitolo nella vita del principe, che ha scelto di mantenere un profilo discreto sulla sua sfera privata. Questo cambiamento è stato riportato dal sito Il Difforme, offrendo uno sguardo aggiornato sulla sua vita sentimentale.

