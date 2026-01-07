elezioni 2026 in italia tutti gli appuntamenti dal referendum alle comunali

Il 2026 in Italia sarà un anno caratterizzato da diversi appuntamenti elettorali, tra cui referendum e elezioni comunali. Pur non prevedendo nuove elezioni regionali, si preparano importanti consultazioni che anticipano le politiche del 2027, qualora la legislatura raggiunga la sua naturale scadenza. Un anno significativo per il panorama politico italiano, con scadenze e decisioni che influenzeranno il paese nei prossimi anni.

Anche se non sono in programma nuove Regionali, il 2026 sarà comunque un anno con diversi appuntamenti elettorali di rilievo in Italia, in attesa delle Politiche che – in caso di arrivo alla scadenza naturale della legislatura – si terranno nel 2027. Dal referendum sulla riforma della giustizia alle Amministrative, ecco le principali votazioni del 2026 e quando si svolgeranno. I capoluoghi interessati dalle Amministrative. Timbro su una tessera elettorale (Imagoeconomica). Nella primavera del 2026 si terranno le elezioni amministrative nei Comuni che nel 2020 erano andati al voto in autunno, ovvero in ritardo a causa della prima ondata di Covid. 🔗 Leggi su Lettera43.it

