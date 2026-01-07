Effetto Netflix | perché la varietà è il segreto del successo dell’intrattenimento online

L’effetto Netflix evidenzia come la varietà di contenuti sia fondamentale per il successo delle piattaforme di intrattenimento online. La possibilità di accedere a diversi generi e formati, senza limiti di orario o luogo, ha rivoluzionato il modo di consumare film, serie e programmi. Questo cambiamento ha eliminato le barriere tradizionali, offrendo agli utenti maggiore scelta e flessibilità, e rappresenta una delle principali caratteristiche che distinguono l’intrattenimento digitale odierno.

La varietà è da sempre la forza delle piattaforme digitali nel mondo di internet. Non bisogna aspettare il film in prima serata, non serve più andare al cinema, con tutti i pro e i contro che questo cambiamento comporta. La varietà è il segreto su cui si basano piattaforme come Netflix, che può vantare un .

